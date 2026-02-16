MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Trabant aus dem Erzgebirge mit Autogrammen von Kohl und Merkel sorgt in Belgien für Aufsehen

Auch Helmut Kohl hat auf dem Dach des Trabis von Jürgen Melzer unterschrieben.
Auch Helmut Kohl hat auf dem Dach des Trabis von Jürgen Melzer unterschrieben. Bild: Jürgen Melzer
Auch Helmut Kohl hat auf dem Dach des Trabis von Jürgen Melzer unterschrieben.
Auch Helmut Kohl hat auf dem Dach des Trabis von Jürgen Melzer unterschrieben. Bild: Jürgen Melzer
 12 Bilder
Stollberg
Trabant aus dem Erzgebirge mit Autogrammen von Kohl und Merkel sorgt in Belgien für Aufsehen
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Wende entsorgten viele ihre Trabis, ein Erzgebirger aber machte seinen zum Promi-Gästebuch. Sogar Kohl, Witt, Merkel und Gorbatschow unterschrieben. Nun sorgt das rosa Teil in Belgien für Aufsehen. Warum?

Jürgen Melzer lebt im kleinen Auerbach im Erzgebirge. Lode Anseel lebt im kleinen Zwevezele – im Westen Belgiens, fast bei Brügge. Die beiden Männer trennen knapp 800 Kilometer. Und doch verbindet den Jürgen und den Lode etwas, was jeder Entfernung trotzt: Es geht um Pferdestärken, Zweitaktmotoren, ein helles Knattern beim Anfahren. Kurz:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
20.05.2025
4 min.
Stopp der Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Das sagen die Bürger
Erst im September soll in Auerbach neu gewählt werden.
Fakt ist: Alle in Auerbach wollen rasch einen neuen Chef im Rathaus - haben aber gleichzeitig unterschiedliche Meinungen zur Annullierung der Wahl. Doch wann könnte der neue Urnengang sein?
Jan Oechsner
15.09.2025
4 min.
Tag eins nach Sieg von Polizistin bei Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Das sagen die Bürger
Anja Prietzel ist derzeit noch kommissarische Bürgermeisterin von Auerbach - bald tritt sie den Posten aber hauptamtlich an.
Sie hat die Auerbacher Bürgermeisterwahl klar gewonnen: Anja Prietzel holte mehr als 70 Prozent der Stimmen. Doch ein Thema bleibt weiter umstritten, wenn man bei den Bürgern fragt.
Jan Oechsner
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
Mehr Artikel