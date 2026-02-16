Trabant aus dem Erzgebirge mit Autogrammen von Kohl und Merkel sorgt in Belgien für Aufsehen

Nach der Wende entsorgten viele ihre Trabis, ein Erzgebirger aber machte seinen zum Promi-Gästebuch. Sogar Kohl, Witt, Merkel und Gorbatschow unterschrieben. Nun sorgt das rosa Teil in Belgien für Aufsehen. Warum?

Jürgen Melzer lebt im kleinen Auerbach im Erzgebirge. Lode Anseel lebt im kleinen Zwevezele – im Westen Belgiens, fast bei Brügge. Die beiden Männer trennen knapp 800 Kilometer. Und doch verbindet den Jürgen und den Lode etwas, was jeder Entfernung trotzt: Es geht um Pferdestärken, Zweitaktmotoren, ein helles Knattern beim Anfahren. Kurz:... Jürgen Melzer lebt im kleinen Auerbach im Erzgebirge. Lode Anseel lebt im kleinen Zwevezele – im Westen Belgiens, fast bei Brügge. Die beiden Männer trennen knapp 800 Kilometer. Und doch verbindet den Jürgen und den Lode etwas, was jeder Entfernung trotzt: Es geht um Pferdestärken, Zweitaktmotoren, ein helles Knattern beim Anfahren. Kurz:...