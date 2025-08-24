Tradition trifft Aktion: Beutha feiert 100 Jahre Feuerwehr

Stollberg
Die Freiwillige Feuerwehr Beutha blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Beim Festwochenende standen Einsatzübungen im Mittelpunkt des Interesses – ein brennendes Pfefferkuchenhaus inklusive.
Ein tragisches Ereignis im Jahr 1925 ging der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Beutha voraus. Ein Postzusteller, der von Hartenstein über Raum nach Beutha unterwegs war, entdeckte, wie aus einem Dachstuhl in Raum dichter Qualm drang. Eine Großmutter hatte damals zwei Buben auf den Oberboden geschickt, um Reisig zu holen. Diese zündelten mit...
