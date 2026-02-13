Nach schwerem Unfall: Feuerwehr-Familie aus dem Erzgebirge braucht selber Hilfe

Ohne den Namen Gräßler würde der Feuerwehr Beutha viel fehlen – nicht nur wegen Papa Christian, dem Wehrleiter. Doch das Schicksal von Sohnemann Philip stellt das Familienleben vor große Herausforderungen. Eine unerwartete Spendenaktion soll helfen.

Das Mountainbike, blauer Effektlack, dazu ein wenig Gold, hat Philip Gehring in seinem Zimmer geparkt. Fahrradfahren ist seine Leidenschaft. Doch daran ist derzeit nicht zu denken. Der 15-Jährige zeigt auf die Mitte des Lenkers: „Da bin ich mit dem Kopf draufgeknallt.“ Ein Unfall, dessen Wucht den Helm bersten ließ. An den Folgen laboriert... Das Mountainbike, blauer Effektlack, dazu ein wenig Gold, hat Philip Gehring in seinem Zimmer geparkt. Fahrradfahren ist seine Leidenschaft. Doch daran ist derzeit nicht zu denken. Der 15-Jährige zeigt auf die Mitte des Lenkers: „Da bin ich mit dem Kopf draufgeknallt.“ Ein Unfall, dessen Wucht den Helm bersten ließ. An den Folgen laboriert...