„Wir sind stärker geworden“: Philip Gehring – im Dorf als der kleine Gräßler bekannt – und seine Familie kämpfen nach einem schweren Unfall mit den Folgen. Papa Christian Gräßler ist Ortswehrleiter.
„Wir sind stärker geworden“: Philip Gehring – im Dorf als der kleine Gräßler bekannt – und seine Familie kämpfen nach einem schweren Unfall mit den Folgen. Papa Christian Gräßler ist Ortswehrleiter. Bild: Michael Urbach
Philip ist in der Jugendfeuerwehr, wechselt bald zu den Erwachsenen.
Philip ist in der Jugendfeuerwehr, wechselt bald zu den Erwachsenen. Bild: Christian Gräßler
Ein Bild aus dem Krankenhaus. Philip erlitt eine Hirnblutung.
Ein Bild aus dem Krankenhaus. Philip erlitt eine Hirnblutung. Bild: Familie Gräßler
Die Feuerwehr Beutha – links hinten ist Christian Gräßler schemenhaft zu erkennen – zieht bald vom alten in ein neues Gerätehaus um.
Die Feuerwehr Beutha – links hinten ist Christian Gräßler schemenhaft zu erkennen – zieht bald vom alten in ein neues Gerätehaus um. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Nach schwerem Unfall: Feuerwehr-Familie aus dem Erzgebirge braucht selber Hilfe
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Ohne den Namen Gräßler würde der Feuerwehr Beutha viel fehlen – nicht nur wegen Papa Christian, dem Wehrleiter. Doch das Schicksal von Sohnemann Philip stellt das Familienleben vor große Herausforderungen. Eine unerwartete Spendenaktion soll helfen.

Das Mountainbike, blauer Effektlack, dazu ein wenig Gold, hat Philip Gehring in seinem Zimmer geparkt. Fahrradfahren ist seine Leidenschaft. Doch daran ist derzeit nicht zu denken. Der 15-Jährige zeigt auf die Mitte des Lenkers: „Da bin ich mit dem Kopf draufgeknallt.“ Ein Unfall, dessen Wucht den Helm bersten ließ. An den Folgen laboriert...
