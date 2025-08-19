Lebensretter, Großbrand und Kugelblitz - Feuerwehr im Erzgebirge feiert 100-Jähriges

Runden Geburtstag feiert die Feuerwehr Beutha am Wochenende. Ein Jubiläum, bei dem auch an kuriose bis tragische Geschichten erinnert wird. „Freie Presse“ nennt sieben besondere Fakten.

„Könntest du mal …“ – Worte, die bei manchem sofort die Alarmglocken schrillen lassen. Denn sie bedeuten meist: Arbeit. Bei Joachim Schwind hingegen huscht ein Lächeln übers Gesicht, wenn er von seinem jüngsten Projekt erzählt, in dem Monate an Fleiß stecken. „Ich helfe immer gern“, sagt der Ortschronist. In seiner Festschrift...