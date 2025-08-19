Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eigens fürs Feuerwehrjubiläum hat Ortschronist Joachim Schwind eine Festschrift voller interessanter Begebenheiten aus dem Dorfleben geschaffen. Die Auflage beträgt 300 Stück.
Eigens fürs Feuerwehrjubiläum hat Ortschronist Joachim Schwind eine Festschrift voller interessanter Begebenheiten aus dem Dorfleben geschaffen. Die Auflage beträgt 300 Stück. Bild: Georg Dostmann
Eigens fürs Feuerwehrjubiläum hat Ortschronist Joachim Schwind eine Festschrift voller interessanter Begebenheiten aus dem Dorfleben geschaffen. Die Auflage beträgt 300 Stück.
Eigens fürs Feuerwehrjubiläum hat Ortschronist Joachim Schwind eine Festschrift voller interessanter Begebenheiten aus dem Dorfleben geschaffen. Die Auflage beträgt 300 Stück. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Lebensretter, Großbrand und Kugelblitz - Feuerwehr im Erzgebirge feiert 100-Jähriges
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Runden Geburtstag feiert die Feuerwehr Beutha am Wochenende. Ein Jubiläum, bei dem auch an kuriose bis tragische Geschichten erinnert wird. „Freie Presse“ nennt sieben besondere Fakten.

„Könntest du mal …“ – Worte, die bei manchem sofort die Alarmglocken schrillen lassen. Denn sie bedeuten meist: Arbeit. Bei Joachim Schwind hingegen huscht ein Lächeln übers Gesicht, wenn er von seinem jüngsten Projekt erzählt, in dem Monate an Fleiß stecken. „Ich helfe immer gern“, sagt der Ortschronist. In seiner Festschrift...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
4 min.
Wochenendtipps für den Raum Stollberg: Cocktails am Stadtstrand, Teenie-Disko, Arschbomben-Contest und Feuerwehr-Fest
Wer zaubert die höchste Fontäne, den lautesten Knall – kurz: die ultimative Arschbombe? Antwort gibt’s am Freitag im Zwönitzer Freibad.
An vielen Orten in und um Stollberg wird auch an diesem Wochenende wieder gefeiert. Vor allem für Kids und Jugendliche wird eine Menge geboten.
Katrin Hofmann
30.06.2025
3 min.
Reparaturstation, alter Kondomautomat, Brettspiele: Erzgebirger möbelt Rastplatz auf
Eine Partie Schach gefällig? Nicht nur dieses Spiel können Wanderer in Beutha ausprobieren.
An einem Wanderweg in Beutha lässt es sich jetzt besonders gut rasten. Die Idee dazu hat Organisator Rainer Lemke aus dem Urlaub mitgebracht.
Michael Urbach
11:15 Uhr
2 min.
Uber-Angebot für Frauen: Etwa doppelte Wartezeit
Bei Uber können Frauen eine Fahrt mit einer Fahrerin buchen - müssen dann aber etwas mehr Wartezeit in Kauf nehmen. (Symbolbild)
Bei Uber können Frauen in einigen Städten seit drei Monaten Fahrten mit Fahrerinnen buchen - müssen dann aber etwas mehr Wartezeit in Kauf nehmen. Das Angebot soll bald ausgeweitet werden.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
Mehr Artikel