Trauer um bekannte Malerin Traute Gruner – Jetzt soll das Erzgebirge ein Gruner-Museum bekommen

Die international bekannte Malerin Traute Gruner ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Nachlass des Künstlerpaars Gruner soll nach Stollberg kommen – ihrer gemeinsamen Geburtsstadt. „Der Anfang eines Gruner-Museums“, sagt ihr Manager.

Ihr künstlerisches Vermächtnis hinterließ sie weltweit. Gefördert wurde ihr Talent schon in ihrer frühen Kindheit in ihrer Geburtsstadt Stollberg. Die Malerin Traute Gruner ist am 20. Juli im Alter von 100 Jahren in Rottenburg am Neckar gestorben. Das hat ihr Manager und Bevollmächtigter Michael Grüber mitgeteilt.