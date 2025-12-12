Trauerzentrum für Kinder im Erzgebirge braucht Unterstützung

Stollberg
Das Johanniter-Kindertrauerzentrum Lacrima hat das Finale einer Spendenaktion erreicht. Nun entscheidet eine Abstimmung über den Sieg.
Das Johanniter-Kindertrauerzentrum Lacrima in Zwönitz steht im Finale der „Faireins“-Spende, einer Förderinitiative des Energieversorgers Eins Energie. Mit dem Wettbewerb werden ehrenamtliche Projekte aus der Region unterstützt. Bis zum 15. Dezember, 12 Uhr, kann online für die zehn Finalisten abgestimmt werden. Jede teilnehmende Person...
