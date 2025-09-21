Treffen der Simsonfreunde in Ursprung: Goldener Tankdeckel verliehen

Beim 24. Simson- und Oldtimertreffen der Simsonfreunde Ursprung zählte man 500 Fahrzeuge und 1000 Besucher. Mittendrin: Karl-Heinz Stärz.

Wenn sich der Sportplatz in Ursprung schlagartig mit hunderten von Zweirädern füllt, dann läuft das legendäre Simson- und Oldtimertreffen der Simsonfreunde Ursprung. Was am Samstag mit 500 Fahrzeugen und 1000 Besuchern gelaufen ist, war die 24. Auflage. Und der Verein hat nichts dem Zufall überlassen. Über 30 Helfer waren im Einsatz.