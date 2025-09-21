Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Karl-Heinz Stärz (l.) hat von Matthias Lorenz (r.) einen goldenen Tankdeckel bekommen.
Karl-Heinz Stärz (l.) hat von Matthias Lorenz (r.) einen goldenen Tankdeckel bekommen. Bild: Ramona Schwabe
Karl-Heinz Stärz (l.) hat von Matthias Lorenz (r.) einen goldenen Tankdeckel bekommen.
Karl-Heinz Stärz (l.) hat von Matthias Lorenz (r.) einen goldenen Tankdeckel bekommen. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Treffen der Simsonfreunde in Ursprung: Goldener Tankdeckel verliehen
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 24. Simson- und Oldtimertreffen der Simsonfreunde Ursprung zählte man 500 Fahrzeuge und 1000 Besucher. Mittendrin: Karl-Heinz Stärz.

Wenn sich der Sportplatz in Ursprung schlagartig mit hunderten von Zweirädern füllt, dann läuft das legendäre Simson- und Oldtimertreffen der Simsonfreunde Ursprung. Was am Samstag mit 500 Fahrzeugen und 1000 Besuchern gelaufen ist, war die 24. Auflage. Und der Verein hat nichts dem Zufall überlassen. Über 30 Helfer waren im Einsatz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
24.08.2025
2 min.
Ursprung hat auch mit 800 Jahren noch gute Beine
Großer Bahnhof am kleinen Bahnhof in Ursprung beim Festumzug zum 800. Jubiläum.
Das Festwochenende im Lugauer Ortsteil Ursprung kam richtig gut an. Beim Festumzug durchs Dorf wurden Meter gemacht. Das Festzelt war gut besucht.
Markus Pfeifer
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
16.09.2025
3 min.
Vollgas und Tankstellen-Fasan - Fans feiern bei Simson-Treffen im Erzgebirge
1000 Besucher und 400 Fahrzeuge wurden zuletzt beim Simsontreffen in Ursprung gezählt.
Die Simsonfreunde Ursprung erwarten am Wochenende viele Gäste. Zum Programm gehört eine Rundfahrt. Und man kann trinken und essen wie ein Simson-Fan. Derweil bezieht der Verein Position.
Michael Urbach
Mehr Artikel