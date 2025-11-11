Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehrauto aus dem Erzgebirge geht in Rente

Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?

Irgendwie hat es Peng gemacht. Damals, vor mehr als 20 Jahren. Jürgen Findeklee spricht über seinen knallroten W 50. „Diese Doppelkabine. Dieser Allradantrieb." Der 70-Jährige Burkhardtsdorfer schwärmt, er sucht die richtigen Worte. „Mein Gott, es gibt so vieles, was ich wirklich an dem Gefährt ganz tief und richtig liebe." Das kam...