Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz. Bild: Maxim Schaller
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz. Bild: Maxim Schaller
Stollberg
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehrauto aus dem Erzgebirge geht in Rente
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?

Irgendwie hat es Peng gemacht. Damals, vor mehr als 20 Jahren. Jürgen Findeklee spricht über seinen knallroten W 50. „Diese Doppelkabine. Dieser Allradantrieb.“ Der 70-Jährige Burkhardtsdorfer schwärmt, er sucht die richtigen Worte. „Mein Gott, es gibt so vieles, was ich wirklich an dem Gefährt ganz tief und richtig liebe.“ Das kam...
