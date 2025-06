Unbekanntes Duo bedroht Mann in Niederdorf mit Messer

Ein bisher unbekanntes Duo hat einen 37-jährigen Mann am Sonntagabend in Niederdorf mit dem Messer bedroht und ihm die Geldbörse gestohlen.

Ein 37-Jähriger war Sonntagabend gegen 22.30 Uhr zu Fuß in Niederdorf unterwegs zu einer Tankstelle in der Neuen Schichtstraße. Nahe einem Bahnübergang, unweit der Feldstraße, sei er plötzlich von hinten an der Schulter gepackt und in der weiteren Folge von einem Unbekannten wortlos mit einem Messer bedroht worden. Ein weiterer Täter...