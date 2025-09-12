Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain hat sich ein Unfall ereignet.
Auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain hat sich ein Unfall ereignet. Bild: André März
Auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain hat sich ein Unfall ereignet. Bild: André März
Auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain hat sich ein Unfall ereignet. Bild: André März
Stollberg
Unfall auf Staatsstraße im Erzgebirge: Mercedes-Fahrer leicht verletzt
Von André März und Annett Honscha
Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain ereignet. Was dazu bekannt ist.

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagabend auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain zusammengeprallt. Dabei wurde ein 40-Jähriger nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Gegen 21 Uhr war ein VW (Fahrer: 42) auf der Schlüsselstraße unterwegs. An der Einmündung mit der S 270/Grünhainer Straße kam es zum Zusammenprall mit dem Mercedes....
