Unfall auf Staatsstraße im Erzgebirge: Mercedes-Fahrer leicht verletzt

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain ereignet. Was dazu bekannt ist.

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagabend auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain zusammengeprallt. Dabei wurde ein 40-Jähriger nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Gegen 21 Uhr war ein VW (Fahrer: 42) auf der Schlüsselstraße unterwegs. An der Einmündung mit der S 270/Grünhainer Straße kam es zum Zusammenprall mit dem Mercedes....