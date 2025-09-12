Unfall auf Staatsstraße im Erzgebirge: Mercedes-Fahrer leicht verletzt

Stollberg
Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain ereignet. Was dazu bekannt ist.
Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagabend auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain zusammengeprallt. Dabei wurde ein 40-Jähriger nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Gegen 21 Uhr war ein VW (Fahrer: 42) auf der Schlüsselstraße unterwegs. An der Einmündung mit der S 270/Grünhainer Straße kam es zum Zusammenprall mit dem Mercedes....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.