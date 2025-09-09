Unfall im Erzgebirge: Opel-Fahrerin missachtet Vorfahrt – Kollision mit Seat

Bei dem Unfall am Montag in Leukersdorf entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro. Eine Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Ein Opel und ein Seat sind bei einem Unfall am Montagvormittag in Leukersdorf zusammengestoßen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war die 25-jährige Fahrerin des Seat gegen 10.15 Uhr auf der Stollberger Straße (S 258) aus Richtung Neukirchen kommend in Richtung Stollberg unterwegs. Gleichzeitig kreuzte die 83-jährige...