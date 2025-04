Unfall im Erzgebirge: Pkw kollidiert mit Straßenlaterne

Die Ursache für die Karambolage am Donnerstagabend in Neuwürschnitz ist noch unklar. Die Straßenlaterne wurde wegen Umsturzgefahr demontiert.

In Neuwürschnitz ist am Donnerstagabend auf der Sandstraße ein VW aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einer Straßenlaterne kollidiert. Bei dem Unfall wurden Fahrer und Beifahrerin ersten Informationen vor Ort zufolge leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuwürschnitz...