Am frühen Donnerstagmorgen krachte es in Hohndorf bei Stollberg.
Am frühen Donnerstagmorgen krachte es in Hohndorf bei Stollberg.
Stollberg
Unfall im Erzgebirge: VW kollidiert mit parkendem Mercedes-Kleintransporter
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

45.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Hohndorf bei Stollberg. Was passierte.

Enormer Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Donnerstagmorgen in Hohndorf bei Stollberg. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittag mitteilte, war der 25-jährige Fahrer eines VW gegen 5 Uhr aus Richtung Oelsnitz kommend auf der Poststraße unterwegs. Laut Polizeibericht kam das Auto in einer...
