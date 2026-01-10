Unter Drogen- und Alkoholeinfluss: Polizei im Erzgebirge zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Nach einer Verkehrskontrolle in Oelsnitz muss sich ein junger Mann gleich wegen mehrerer Verstöße verantworten. Die Fahrt endete für ihn im Krankenhaus.

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag in Oelsnitz einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten muss. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wurde gegen 0.45 Uhr ein Fahrer eines Pkw Mercedes Benz auf der Dr.-Otto-Nuschke-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten... Polizisten haben in der Nacht zu Samstag in Oelsnitz einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten muss. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wurde gegen 0.45 Uhr ein Fahrer eines Pkw Mercedes Benz auf der Dr.-Otto-Nuschke-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten...