Unwetter mit Starkregen im Erzgebirge – Anwohner stemmen sich gegen Wassermassen

Kräftige Gewitter haben am Sonntagabend zu lokalen Überschwemmungen geführt. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. Und es hätte noch schlimmer kommen können.

Am Sonntagabend haben schwere Gewitter mit Starkregen Teile des Erzgebirges heimgesucht und in einigen Ortschaften für überflutete Straßen gesorgt. Mancher Anwohner legte selbst mit Hand an, um sich vor den heranströmenden Wassermassen zu schützen.