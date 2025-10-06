Verkehrskontrolle im Erzgebirge endet mit Wohnungsdurchsuchung und Anzeigen

Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Oelsnitz hat für einen 43-Jährigen Folgen. Der Mann steht unter anderem im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Eine allgemeine Verkehrskontrolle hat für einen VW-Fahrer (43) an der Hartensteiner Straße in Oelsnitz am 5. Oktober mit einer Wohnungsdurchsuchung und Anzeigen geendet. Zunächst stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack etwa fünf Gramm Crystal, eine Feinwaage und...