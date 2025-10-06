Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Kontrolle hat für einen Mann mit einer Wohnungsdurchsuchung und mehreren Anzeigen geendet.
Eine Kontrolle hat für einen Mann mit einer Wohnungsdurchsuchung und mehreren Anzeigen geendet. Bild: Marcus Brandt/dpa
Stollberg
Verkehrskontrolle im Erzgebirge endet mit Wohnungsdurchsuchung und Anzeigen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Oelsnitz hat für einen 43-Jährigen Folgen. Der Mann steht unter anderem im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Eine allgemeine Verkehrskontrolle hat für einen VW-Fahrer (43) an der Hartensteiner Straße in Oelsnitz am 5. Oktober mit einer Wohnungsdurchsuchung und Anzeigen geendet. Zunächst stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack etwa fünf Gramm Crystal, eine Feinwaage und...
Mehr Artikel