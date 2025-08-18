Verschwundene Freibäder im Erzgebirge: Wo aus ihnen ein Teich, ein Eisstadion oder eine Wiese wurden

Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es zwar einst ein Freibad, aber das existiert nicht mehr. „Freie Presse“ ist in einer Serie auf Spurensuche gegangen.

Der Freibadspaß in Stollberg war 1996 zu Ende. Unter anderem erhebliche Frostschäden am Becken hatten zur Schließung des Bades unweit des Walkteiches geführt. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Teich. Zu den Anfängen des Stollberger Stadtbades berichtet Stadtarchivarin Susan Schreckenbach: „Nachdem das alte Bad zu klein und unmodern...