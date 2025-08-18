Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Verschwundene Freibäder im Erzgebirge: Wo aus ihnen ein Teich, ein Eisstadion oder eine Wiese wurden

Ansicht des Stollberger Stadtbades auf einer Postkarte des Verlags Paul Müllers Buchhandlung, die 1939 verschickt wurde.
Ansicht des Stollberger Stadtbades auf einer Postkarte des Verlags Paul Müllers Buchhandlung, die 1939 verschickt wurde. Bild: Repro: Viola Gerhard
Ansicht des Stollberger Stadtbades auf einer Postkarte des Verlags Paul Müllers Buchhandlung, die 1939 verschickt wurde.
Ansicht des Stollberger Stadtbades auf einer Postkarte des Verlags Paul Müllers Buchhandlung, die 1939 verschickt wurde. Bild: Repro: Viola Gerhard
Stollberg
Verschwundene Freibäder im Erzgebirge: Wo aus ihnen ein Teich, ein Eisstadion oder eine Wiese wurden
Von Viola Gerhard
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es zwar einst ein Freibad, aber das existiert nicht mehr. „Freie Presse“ ist in einer Serie auf Spurensuche gegangen.

Der Freibadspaß in Stollberg war 1996 zu Ende. Unter anderem erhebliche Frostschäden am Becken hatten zur Schließung des Bades unweit des Walkteiches geführt. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Teich. Zu den Anfängen des Stollberger Stadtbades berichtet Stadtarchivarin Susan Schreckenbach: „Nachdem das alte Bad zu klein und unmodern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
4 min.
Verschwundene Bäder im Erzgebirge: Warum der Freibadspaß in einigen Orten schon lange Geschichte ist
Das Auerbacher Bad im Jahr 1984. Es wurde 1938 als Werksbad für die benachbarten UHU-Werke erbaut, im September 1999 endete dort die letzte Badesaison.
Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es zwar einst ein Freibad, aber das existiert nicht mehr. Wann und warum verschwand es? „Freie Presse“ ist auf Spurensuche gegangen.
Viola Gerhard
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
06.08.2025
4 min.
Verschwundene Bäder im Erzgebirge: In Thalheim gibt es noch Hoffnung, anderenorts ist das Bad längst Geschichte
Das Thalheimer Stadtbad um 1990, also nicht lange, bevor es geschlossen wurde.
Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es ein Freibad, aber es existiert nicht mehr. Wann und warum verschwand es? „Freie Presse“ ging für eine Serie auf Spurensuche.
Viola Gerhard
Mehr Artikel