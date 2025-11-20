Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Samantha Uhlig (v. l.), Katja Mehlhorn und Andreas Kramer vom Verein sowie Mitarbeiterin Sandy Klix – plus Hund Odin – gehören zum Team des Jugendclubs.
Samantha Uhlig (v. l.), Katja Mehlhorn und Andreas Kramer vom Verein sowie Mitarbeiterin Sandy Klix – plus Hund Odin – gehören zum Team des Jugendclubs. Bild: Michael Urbach
Der Jugendtreff befindet sich unmittelbar am Stollberger Bahnhof.
Der Jugendtreff befindet sich unmittelbar am Stollberger Bahnhof. Bild: Michael Urbach
Tierische Verstärkung: Ein Schild im Eingang weist die Besucher auf Odin hin.
Tierische Verstärkung: Ein Schild im Eingang weist die Besucher auf Odin hin. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Vom Stillstand zum Aufbruch: Jugendtreff im Erzgebirge kämpft sich aus der Krise
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Monaten der Schließzeit ist der Treff am Kulturbahnhof wieder offen. Die Jugendlichen strömen zurück, und das Team um „Pink Panther“ blickt optimistisch in die Zukunft. Doch wird es gelingen, das Projekt langfristig auf stabile Beine zu stellen?

Jason und Mia lümmeln gemütlich auf dem Sofa. Sie besuchen ab und zu gerne den Jugendtreff am Stollberger Bahnhof, vor allem jetzt im Herbst, wo es draußen kalt ist und regnet. „Wir treffen uns hier mit Freunden oder chillen“, sagt der 14-Jährige. Im Sommer geht es dann eher zum Fußballplatz. Die 13-Jährige nickt.
