Vom Stillstand zum Aufbruch: Jugendtreff im Erzgebirge kämpft sich aus der Krise

Nach Monaten der Schließzeit ist der Treff am Kulturbahnhof wieder offen. Die Jugendlichen strömen zurück, und das Team um „Pink Panther“ blickt optimistisch in die Zukunft. Doch wird es gelingen, das Projekt langfristig auf stabile Beine zu stellen?

Jason und Mia lümmeln gemütlich auf dem Sofa. Sie besuchen ab und zu gerne den Jugendtreff am Stollberger Bahnhof, vor allem jetzt im Herbst, wo es draußen kalt ist und regnet. „Wir treffen uns hier mit Freunden oder chillen“, sagt der 14-Jährige. Im Sommer geht es dann eher zum Fußballplatz. Die 13-Jährige nickt. Jason und Mia lümmeln gemütlich auf dem Sofa. Sie besuchen ab und zu gerne den Jugendtreff am Stollberger Bahnhof, vor allem jetzt im Herbst, wo es draußen kalt ist und regnet. „Wir treffen uns hier mit Freunden oder chillen“, sagt der 14-Jährige. Im Sommer geht es dann eher zum Fußballplatz. Die 13-Jährige nickt.