Von Märchen bis Tragikomödie: Was das Theater „Burattino“ in den Winterferien in Stollberg bietet

Stollberg
Neben mehreren Märchen bietet das Kinder- und Jugendtheater in Hoheneck auch ein Stück zum Valentinstag. Und: Am Freitag wird ein Blick hinter die Kulissen gewährt.
Theater pur gibt es in Hoheneck zu erleben. „Wir haben ganz viele Auftritte im ,Burattino‘, um die Winterferien schön zu gestalten“, kündigt Theaterpädagogin Anni Hänel an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.