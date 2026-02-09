MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Von Märchen bis Tragikomödie: Was das Theater „Burattino“ in den Winterferien in Stollberg bietet

Blick in den Theatersaal im Westflügel des ehemaligen Frauengefängnisses Hoheneck. Er ist die Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters „Burattino“.
Blick in den Theatersaal im Westflügel des ehemaligen Frauengefängnisses Hoheneck. Er ist die Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters „Burattino“. Bild: Anna Neef
Blick in den Theatersaal im Westflügel des ehemaligen Frauengefängnisses Hoheneck. Er ist die Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters „Burattino“.
Blick in den Theatersaal im Westflügel des ehemaligen Frauengefängnisses Hoheneck. Er ist die Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters „Burattino“. Bild: Anna Neef
Stollberg
Von Märchen bis Tragikomödie: Was das Theater „Burattino“ in den Winterferien in Stollberg bietet
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben mehreren Märchen bietet das Kinder- und Jugendtheater in Hoheneck auch ein Stück zum Valentinstag. Und: Am Freitag wird ein Blick hinter die Kulissen gewährt.

Theater pur gibt es in Hoheneck zu erleben. „Wir haben ganz viele Auftritte im ,Burattino‘, um die Winterferien schön zu gestalten“, kündigt Theaterpädagogin Anni Hänel an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
11:23 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
14:00 Uhr
3 min.
Ein Abend der besonderen Art: Kultur-Drei-Klang bei Nacht fasziniert Stollberger Publikum
Sophie Thierfelder aus Stollberg und ihre achtjährige Tochter Nora haben sich in der Phänomenia umgeschaut.
Rund 170 Besucher erlebten die Premiere des „Kultur-Drei-Klang bei Nacht“ in Hoheneck. Im Schein der Taschenlampen gab es zwischen Gedenkstätte, Phänomenia und Theater einiges zu entdecken.
Ralf Wendland
11:18 Uhr
2 min.
Russische Sabotage? Weiterer Verdächtiger angeklagt
Die Bundesanwaltschaft hatte im Dezember bereits zwei Komplizen angeklagt. (Symbolbild)
Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch gegen den dritten Beschuldigten Anklage erhoben.
16:00 Uhr
3 min.
Premiere im Erzgebirge: „Kultur-Drei-Klang bei Nacht“ in Hoheneck
Marion Dittmann vom Phänomenia-Team (l.) und Annekathrin Rottstädt-Hänel, Leiterin des „Burattino“-Theaters, freuen sich auf den Kultur-Drei-Klang bei Nacht.
Im Areal Stalburc Hoheneck gibt es am Freitag einen Premieren-Abend mit besonderer Atmosphäre – Taschenlampen-Führungen, Zaubershow und Schwarzlichttheater sind geplant.
Ralf Wendland
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel