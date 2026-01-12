Von Tokio ins Erzgebirge: Warum zwei Japaner auf einem alten Hof Äpfel schneiden

Arbeiten fürs Dach über dem Kopf: Das Konzept kennt man aus fernen Länder wie Neuseeland. Doch zwei Erzgebirger sind selbst Gastgeber für zwei Japaner, die auf dem Vierseithof mit anpacken. Was hat die Asiaten hierher verschlagen?

Wer bei Familie Mothes in Neuwürschnitz klingelt, erhält eine erste freundliche Einführung in die Hausregeln, noch bevor jemand öffnet. In Rosa, Gelb, Lila und Blau leuchtet ein Holzschild an der Tür durchs Januargrau und macht klar, dass hier alle willkommen sind. Geschlecht: egal. Hautfarbe: egal. Religion: egal. In einer Region, wo sonst... Wer bei Familie Mothes in Neuwürschnitz klingelt, erhält eine erste freundliche Einführung in die Hausregeln, noch bevor jemand öffnet. In Rosa, Gelb, Lila und Blau leuchtet ein Holzschild an der Tür durchs Januargrau und macht klar, dass hier alle willkommen sind. Geschlecht: egal. Hautfarbe: egal. Religion: egal. In einer Region, wo sonst...