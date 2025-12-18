MENÜ
Die Gastwirte Christine (v. l.), Janet, Sascha und Thomas Hösel können im „Deutschen Eck“ auf ein treues Stammpublikum setzen.
Die Gastwirte Christine (v. l.), Janet, Sascha und Thomas Hösel können im „Deutschen Eck“ auf ein treues Stammpublikum setzen. Bild: Georg Dostmann
Die Beleuchtung in der Weihnachtszeit taucht das Gasthaus in ein stimmungsvolles Licht.
Die Beleuchtung in der Weihnachtszeit taucht das Gasthaus in ein stimmungsvolles Licht. Bild: Georg Dostmann
Denise Kretzschmar und Philipp Espig zählen zu den zahlreichen Stammgästen.
Denise Kretzschmar und Philipp Espig zählen zu den zahlreichen Stammgästen. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Von wegen Kneipensterben: Erzgebirger halten Gasthaus seit 25 Jahren die Treue
Redakteur
Von Michael Urbach
Das „Deutsche Eck“ versprüht auf den ersten Blick urige Gemütlichkeit. Die Thalheimer wissen: Auch auf den zweiten. Was viel mit Familie Hösel zu tun hat. Wie sich ihre Gaststätte mit deutscher Küche seit einem Vierteljahrhundert behauptet.

Fachwerk, gemütliche Tische, ein langer Tresen aus dunklem Holz, dazu eigene Krüge für die Stammgäste und an den Wänden zahlreiche Bilder: Passender kann man sich eine Gaststätte namens „Deutsches Eck“ kaum vorstellen. Seit 25 Jahren halten viele Gäste dem Haus in Thalheim die Treue. Das hat viel mit den Gastgebern zu tun. Wer mit den...
