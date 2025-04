VW-Fahrer wird beim Spurwechsel in Stollberg verletzt

Auf dem Weg in die Stadtmitte hat ein 21-Jähriger eine Kollision mit mehreren Autos verursacht.

Mit einem Verletzten und Schäden an mehreren Autos endete die Fahrt eines 21-Jährigen in Stollberg. Wie die Polizei zu dem Unfall mitgeteilt hat, war der junge Mann mit seinem VW am Donnerstag in Stollberg unterwegs. Er befuhr in den Mittagsstunden die Hohensteiner Straße aus Richtung Auer Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz vor der Kreuzung...