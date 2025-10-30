VW-Krise, Wirtschaftsflaute, Chip-Probleme: Wie sehr belastet das die Zulieferindustrie im Erzgebirge?

Stollberg
In Stollberg hat sich diese Woche die Zulieferindustrie getroffen. Dabei zeigte sich: Der allgemein schlechten wirtschaftlichen Stimmung im Land kann sich die Branche nicht entziehen. Es gibt aber auch Lichtblicke.
„Eine vergleichbare Messe gibt es sachsenweit nicht“, sagte Katja Hacke, Vertriebsleiterin bei KMLT mit Hauptsitz in Dresden. KMLT ist Anbieter von Laserteilen aus Dünnblech etwa für den Maschinenbau, die Medizintechnik oder Uhrenindustrie. „Unsere Kunden sind vor allem aus Sachsen, daher können wir uns hier gut präsentieren.“ Unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.