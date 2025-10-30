Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • VW-Krise, Wirtschaftsflaute, Chip-Probleme: Wie sehr belastet das die Zulieferindustrie im Erzgebirge?

David Neubert von PTF Pfüller (v. l.) im Gespräch mit den Messebesuchern Simon Gräbner und Marcel Bochmann. Bild: Ralf Wendland
David Neubert von PTF Pfüller (v. l.) im Gespräch mit den Messebesuchern Simon Gräbner und Marcel Bochmann. Bild: Ralf Wendland
David Neubert von PTF Pfüller (v. l.) im Gespräch mit den Messebesuchern Simon Gräbner und Marcel Bochmann.
David Neubert von PTF Pfüller (v. l.) im Gespräch mit den Messebesuchern Simon Gräbner und Marcel Bochmann. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
VW-Krise, Wirtschaftsflaute, Chip-Probleme: Wie sehr belastet das die Zulieferindustrie im Erzgebirge?
Redakteur
Von Katrin Hofmann
In Stollberg hat sich diese Woche die Zulieferindustrie getroffen. Dabei zeigte sich: Der allgemein schlechten wirtschaftlichen Stimmung im Land kann sich die Branche nicht entziehen. Es gibt aber auch Lichtblicke.

„Eine vergleichbare Messe gibt es sachsenweit nicht“, sagte Katja Hacke, Vertriebsleiterin bei KMLT mit Hauptsitz in Dresden. KMLT ist Anbieter von Laserteilen aus Dünnblech etwa für den Maschinenbau, die Medizintechnik oder Uhrenindustrie. „Unsere Kunden sind vor allem aus Sachsen, daher können wir uns hier gut präsentieren.“ Unter...
