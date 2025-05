Wandern und Wissenstransfer im Grünen: Was Stollberg mit dem Grünen Pfad vorhat

Für 150.000 Euro schafft die Stadt mit Partnern eine Wanderroute, die dem Schutz der heimischen Natur dient. Auch jeder, der einen Garten besitzt, kann etwas tun – doch manches wird nicht selten falsch gemacht.

Guido Zappel steht an einem fast zwei Meter hohen Insektenhotel und deutet auf kleine gelbe Punkte, die sich unten am Holz angesammelt haben: Pollen. „Es ist schon bewohnt“, sagt der Imker und freut sich, dass die neueste Errungenschaft an der Streuobstwiese an der Auer Straße bei Wildbienen gut ankommt. Wichtig dabei: Bei dem Material, in...