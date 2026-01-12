Warum dieser Skihang im Erzgebirge ein kleines Paradies für Winterfans ist

Stollberg
Er ist klein, doch am Stollberger Skihang kommen Wintersportler auf ihre Kosten. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen dabei ehrenamtlich Engagierte des Sportvereins Stollberg. Ein Besuch.
Kaiserwetter, knackiger Frost und eine gute Schneeauflage – das sind die Zutaten, die am Sonntagnachmittag einen perfekten Ski- und Rodeltag am Stollberger Skihang ausgemacht haben.
