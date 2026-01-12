MENÜ
Bei Kaiserwetter haben René und Jule aus Niederdorf einen wunderbaren Skitag am Stollberger Skihang genossen.
Bei Kaiserwetter haben René und Jule aus Niederdorf einen wunderbaren Skitag am Stollberger Skihang genossen. Bild: Denny Michel
Mario Stein (l.) überprüft vor dem Liftbetrieb die Gehänge auf Funktionalität. Gleichzeitig präpariert Uwe Käßemodel mit Motorschlitten und Schippe die Liftspur.
Mario Stein (l.) überprüft vor dem Liftbetrieb die Gehänge auf Funktionalität. Gleichzeitig präpariert Uwe Käßemodel mit Motorschlitten und Schippe die Liftspur. Bild: Denny Michel
Wer keine Lust hat auf Wintersport, kann am Skihang trotzdem einkehren: Bei den eisigen Temperaturen war der Glühwein, ob weiß oder rot, ein gefragtes Getränk.
Wer keine Lust hat auf Wintersport, kann am Skihang trotzdem einkehren: Bei den eisigen Temperaturen war der Glühwein, ob weiß oder rot, ein gefragtes Getränk. Bild: Denny Michel
Sophie Anzer und Tochter Pia aus Stollberg waren mit dem Hornschlitten auf dem Rodelhang unterwegs.
Sophie Anzer und Tochter Pia aus Stollberg waren mit dem Hornschlitten auf dem Rodelhang unterwegs. Bild: Denny Michel
Stollberg
Warum dieser Skihang im Erzgebirge ein kleines Paradies für Winterfans ist
Von Denny Michel
Er ist klein, doch am Stollberger Skihang kommen Wintersportler auf ihre Kosten. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen dabei ehrenamtlich Engagierte des Sportvereins Stollberg. Ein Besuch.

Kaiserwetter, knackiger Frost und eine gute Schneeauflage – das sind die Zutaten, die am Sonntagnachmittag einen perfekten Ski- und Rodeltag am Stollberger Skihang ausgemacht haben.
