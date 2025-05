Warum eine Polizistin unverhofft auch Bürgermeisterin im Erzgebirge ist

Anja Prietzel macht eigentlich was ganz anderes - und ganz woanders: In Oberfranken kontrolliert sie Lasterfahrer. Doch nun ist sie nebenbei auch noch Chefin im Auerbacher Rathaus. Ein Besuch im Büro.

Da ist auf der einen Seite die Polizei in Hof in Oberfranken. Abteilung Verkehrspolizei, Ressort Schwerverkehr. Das bedeutet: Viel an der Autobahn präsent sein, Laster rauswinken - die Ruhezeiten des Fahrers, die Mängel am Lkw sowie den Zustand der gesicherten Ladung kontrollieren. Auf der anderen Seite - gute 100 Kilometer entfernt - Auerbach...