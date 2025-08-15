Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Warum Schulnoten nicht alles sind: Kunstmaler aus dem Erzgebirge stellt in seinen Heimatort Gornsdorf aus

Joachim Thiess, Kunstmaler und gebürtiger Erzgebirger, stellt in seinem Geburtsort Gornsdorf einige Exemplare seiner gezeichneten Sportstars aus.
Joachim Thiess, Kunstmaler und gebürtiger Erzgebirger, stellt in seinem Geburtsort Gornsdorf einige Exemplare seiner gezeichneten Sportstars aus.
Warum Schulnoten nicht alles sind: Kunstmaler aus dem Erzgebirge stellt in seinen Heimatort Gornsdorf aus
Von Thomas Prenzel
Joachim Thiess hat viele Weltstars des Sports gezeichnet, darunter Boxlegende Muhammad Ali oder Eishockey-Crack Mario Lemieux. Auch eine bezaubernde Schauspielerin ist im Rathaus zu sehen.

Kunstmaler Joachim Thiess ist der Stolz anzumerken. Als siebenjähriger „Gung“ aus dem Erzgebirge war er mit seinen Eltern nach Westdeutschland übergesiedelt. Nach der Schule zog es ihn in die USA, wo er viele Jahre seiner Berufung nachging. „Mein Gornsdorf“ – wie er betont – hat er aber nie vergessen. Im Gegenteil: „Mir liegt es...
