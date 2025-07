„Was wir dieses Jahr erlebt haben, glaubt uns keiner“: Erdbeer-Bauer aus dem Erzgebirge sauer auf rücksichtslose Selbstpflücker

Die Selbstpflückerzeit auf dem Erdbeerfeld im Stollberger Ortsteil Raum ist beendet. Landwirt Carsten Schulze zieht ein schlechtes Resümee. Nicht nur das Wetter machte Sorgen – auch das Verhalten einiger Kunden.

Das riesige Tor am Erdbeerfeld in der Nähe des Stollberger Ortsteils Raum ist verschlossen. Die Erdbeerreihen wirken verwaist. Rote Farbtupfer an den grünen Pflanzen sucht man vergebens. Die letzten Früchte sind abgeerntet, die Selbstpflücker-Saison in Raum endete vor wenigen Tagen. Doch für Landwirt Carsten Schulze ist die Arbeit damit nicht...