MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Niederwürschnitzer Weihnachtsberg: Peter Franke vom Weihnachtsberg- und Schnitzverein.
Am Niederwürschnitzer Weihnachtsberg: Peter Franke vom Weihnachtsberg- und Schnitzverein. Bild: Ralf Wendland
Am Niederwürschnitzer Weihnachtsberg: Peter Franke vom Weihnachtsberg- und Schnitzverein.
Am Niederwürschnitzer Weihnachtsberg: Peter Franke vom Weihnachtsberg- und Schnitzverein. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Weihnachtsmärkte, Liedersingen, Konzert: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los
Von Michael Urbach, Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vorweihnachtszeit schreitet voran: Nun steht bereits das 3. Adventswochenende bevor. „Freie Presse“ nennt eine Auswahl, was in den kommenden Tagen geplant ist.

Weihnachtsmarkt in Niederwürschnitz: Der Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend ab 15 Uhr am Areal rund um die Linde am Vereinshaus statt. Drinnen kann bis 18 Uhr der Weihnachtsberg besichtigt werden, es gibt ein Weihnachtsquiz, es sind Händler und Vereine vertreten. So gestaltet der Schnitzverein eine Ausstellung und Schauschnitzen. Im Saal der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt, Kinderadvent, Bergparade: Wohin ein Ausflug im Erzgebirge am dritten Advent lohnt
Zahlreiche Trachtenträger und Bergmusikanten ziehen am Wochenende wieder bei der Bergparade durch Marienberg.
Was ist los am dritten Adventswochenende? „Freie Presse“ gibt sechs Empfehlungen, wohin sich ein Abstecher mit der Familie lohnt. Darunter befindet sich ein Weihnachtsmarkt, der als Geheimtipp gilt.
unseren Redakteuren
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
28.11.2025
2 min.
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los
Auch in Burkhardtsdorf gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt.
Der Advent beginnt – und unter diesem Zeichen stehen auch viele Veranstaltungen im Altkreis Stollberg. Eine Auswahl.
Michael Urbach
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Mehr Artikel