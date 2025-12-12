Weihnachtsmärkte, Liedersingen, Konzert: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los

Die Vorweihnachtszeit schreitet voran: Nun steht bereits das 3. Adventswochenende bevor. „Freie Presse“ nennt eine Auswahl, was in den kommenden Tagen geplant ist.

Weihnachtsmarkt in Niederwürschnitz: Der Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend ab 15 Uhr am Areal rund um die Linde am Vereinshaus statt. Drinnen kann bis 18 Uhr der Weihnachtsberg besichtigt werden, es gibt ein Weihnachtsquiz, es sind Händler und Vereine vertreten. So gestaltet der Schnitzverein eine Ausstellung und Schauschnitzen. Im Saal der...