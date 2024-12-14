Weihnachtszeit in der Pflege im Erzgebirge: „Für manche ist das die schwierigste Zeit des Jahres“

Stollberg
Es gibt Schicksale, die das Leben verändern. Und es gibt Zeiten, in denen diese Schicksale noch schwerer wiegen. In der Vorweihnachtszeit wird dieser Druck für manche besonders hoch. Das zeigt sich auch in der Tagespflege Lugau.
In der Vorweihnachtszeit ist in der Tagespflege Lugau ganz besonders viel Feingefühl gefragt. „Wir können nicht ständig über die schönen Familientreffen und Weihnachtsmärkte mit unseren Gästen sprechen“, sagt Yvonne Herrmann, die Pflegedienstleiterin der teilstationären Altenhilfe der Diakonie Erzgebirge. Denn die bis zu zwölf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.