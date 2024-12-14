MENÜ
  • Weihnachtszeit in der Pflege im Erzgebirge: „Für manche ist das die schwierigste Zeit des Jahres“

Die Gäste der Tagespflege Lugau Jürgen Schulze (80) und Siglinde Sieber (69) beim gemeinsamen Basteln in der Vorweihnachtszeit. Bild: Katrin Hofmann
Yvonne Herrmann, die Pflegedienstleiterin der Tagespflege Lugau, erledigt an ihrem Arbeitsplatz Organisatorisches. Bild: Katrin Hofmann
Die Tagespflege Lugau an der Kurzen Straße 19, bietet barrierefreie Räumlichkeiten für bis zu zwölf Gäste. Bild: Katrin Hofmann
Die Gäste der Tagespflege Lugau Jürgen Schulze (80) und Siglinde Sieber (69) beim gemeinsamen Basteln in der Vorweihnachtszeit. Bild: Katrin Hofmann
Yvonne Herrmann, die Pflegedienstleiterin der Tagespflege Lugau, erledigt an ihrem Arbeitsplatz Organisatorisches. Bild: Katrin Hofmann
Die Tagespflege Lugau an der Kurzen Straße 19, bietet barrierefreie Räumlichkeiten für bis zu zwölf Gäste. Bild: Katrin Hofmann
Weihnachtszeit in der Pflege im Erzgebirge: „Für manche ist das die schwierigste Zeit des Jahres“
Von Katrin Hofmann
Es gibt Schicksale, die das Leben verändern. Und es gibt Zeiten, in denen diese Schicksale noch schwerer wiegen. In der Vorweihnachtszeit wird dieser Druck für manche besonders hoch. Das zeigt sich auch in der Tagespflege Lugau.

In der Vorweihnachtszeit ist in der Tagespflege Lugau ganz besonders viel Feingefühl gefragt. „Wir können nicht ständig über die schönen Familientreffen und Weihnachtsmärkte mit unseren Gästen sprechen“, sagt Yvonne Herrmann, die Pflegedienstleiterin der teilstationären Altenhilfe der Diakonie Erzgebirge. Denn die bis zu zwölf...
