„Welt sah völlig anders aus“: Bericht wirft in Dorf im Erzgebirge Frage zur zukünftigen Kinderbetreuung auf

In Niederdorf wurde über die Finanzen gesprochen. Bei der Vorstellung des jüngsten Jahresberichts ließ ein Punkt aufhorchen. Wie soll es angesichts des demografischen Wandels mit der Arbeit in der Kita weitergehen?

Satte rund 180 Seiten, viele Zahlen und Erläuterungen: Jahresabschluss und Prüfbericht stellen gemeinsam umfassend dar, wie es um die Finanzen in Niederdorf steht. Sie beantworten Aspekte wie: Was hat die Gemeinde eingenommen? Wofür hat sie Geld ausgegeben? Wo lief es besser oder schlechter als geplant? Eine spezielle Frage warf diese...