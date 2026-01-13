„Werden unser Land von unten heraus wieder groß machen“ – OB überrascht bei Neujahrsempfang im Erzgebirge mit Ankündigung

Marcel Schmidt lud Vertreter der Stadtgesellschaft zum Neujahrsempfang in den Bürgergarten. Während das Buffet sparsamer ausfiel, schöpfte Stollbergs OB verbal aus dem Vollen. Und er kündigte den Start eines lange erhofften Vorhabens an.

OB Marcel Schmidt hat die Stollberger mit seiner Sicht auf die Dinge auf 2026 eingestimmt. Beim Neujahrsempfang kamen im Bürgergarten rund 200 geladene Gäste aus Politik, Verwaltung, Kirche, Daseinsvorsorge, Wirtschaft, Schulen und Vereinen zusammen. „Freie Presse“ fasst zusammen. OB Marcel Schmidt hat die Stollberger mit seiner Sicht auf die Dinge auf 2026 eingestimmt. Beim Neujahrsempfang kamen im Bürgergarten rund 200 geladene Gäste aus Politik, Verwaltung, Kirche, Daseinsvorsorge, Wirtschaft, Schulen und Vereinen zusammen. „Freie Presse“ fasst zusammen.