Puppen an einem Pranger, die man als Andrea Arnold und Alexander Richter deuten kann.
Puppen an einem Pranger, die man als Andrea Arnold und Alexander Richter deuten kann. Bild: privat
Stollberg
„Wie erklären wir das den Kindern?“: Puppenpranger im Erzgebirge empört Festbesucher
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gornsdorf gelang es, eine beachtliche Festwoche auf die Beine zu stellen - trotz Schuldenmisere. Nun soll in öffentlicher Diskussion Bilanz gezogen werden. Was wohl auch mit einem Pranger zu tun hat.

Was lief gut? Wo gab es Schattenseiten? Dass eine Gemeinde nach einem großen Jubiläum Rückschau hält, ist üblich. Doch Gornsdorf wählt einen besonderen Weg: Bürgermeister Michael Tägl lädt für Freitag zu einer öffentlichen Diskussion ins Rathaus. Die 825-Jahr-Feier bewertet er „im Großen und Ganzen sehr positiv“. Angesichts knapper...
