MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lukas Knopf zeigt 2021 bei der Eröffnung des Pumptracks in Ehrenfriedersdorf, was mit Training möglich ist.
Lukas Knopf zeigt 2021 bei der Eröffnung des Pumptracks in Ehrenfriedersdorf, was mit Training möglich ist. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Lukas Knopf zeigt 2021 bei der Eröffnung des Pumptracks in Ehrenfriedersdorf, was mit Training möglich ist.
Lukas Knopf zeigt 2021 bei der Eröffnung des Pumptracks in Ehrenfriedersdorf, was mit Training möglich ist. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Stollberg
Wie Extremsportler Lukas Knopf: Dieser Ort im Erzgebirge will einen eigenen Bikepark
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bergab durch den Wald oder im Salto über die Rampe: Mountainbiken ist Extremsport. In Leukersdorf hat er viele Anhänger, denn von dort kommt Lukas Knopf, Star der Szene.

Wirbel gebrochen, Sprunggelenk gebrochen, Fahrradrahmen gebrochen. Passiert. In einem seiner neuen Videos zeigt Mountainbike-Star Lukas Knopf brutale Radunfälle, die seine Community ihm geschickt hat. „Witzig, aber auch schmerzhaft“, kommentiert der 29-Jährige den Clip, den er Crashfest genannt hat. Gefilmt mit einer Helmkamera sieht man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
Wocheneinkauf mit Selbstbedienung: Erzgebirge soll ersten smarten Supermarkt bekommen
So ungefähr wird der Leukersdorfer Smart Store aussehen.
Drinnen sieht es aus wie in einem normalen Laden, doch Personal gibt es nicht: Mit einem solchen Smart Store will ein Leukersdorfer das Einkaufen im Dorf wieder möglich machen.
Ulrike Abraham
23.01.2026
2 min.
Ort im Erzgebirge begrüßt Babys: Spätester Knirps heißt Moritz
Bürgermeister Albrecht Spindler (links hinten) freut sich über den Nachwuchs in Jahnsdorf.
In Jahnsdorf kamen 2025 genauso viele Mädchen wie Jungen zur Welt. Dies bedeutet einen leichten Geburtenanstieg.
Georg Ulrich Dostmann
28.01.2026
4 min.
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Swen Uhlig
18:00 Uhr
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
29.01.2026
2 min.
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
29.01.2026
4 min.
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
Mehr Artikel