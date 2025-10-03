Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie viele Windräder drehen sich künftig in Zwönitz?
Wie viele Windräder drehen sich künftig in Zwönitz? Bild: Federico Gambarini/dpa
Wie viele Windräder drehen sich künftig in Zwönitz?
Wie viele Windräder drehen sich künftig in Zwönitz? Bild: Federico Gambarini/dpa
Stollberg
Windräder bei Zwönitz: So viele Anlagen sind jetzt geplant
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zwönitzer Stadtrat hat mit dem möglichen Betreiber eines Windparks einen Vertrag geschlossen. Darin geht es nicht nur um die Übernahme der Kosten für den Bebauungsplan.

Die Stadt Zwönitz hat in ihren Bemühungen, auf die Planung künftiger Windkraftanlagen Einfluss zu nehmen, eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat stimmte diese Woche mehrheitlich dem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan „Niederer Halsbach“ mit dem möglichen Betreiber zu.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
25.06.2025
4 min.
Streit um Windräder an Autobahnzubringer im Erzgebirge: Erlaubt Bergstadt jetzt doch Windpark?
Freier Blick ins Zwönitztal, statt auf vier Windräder. Die Bergstadt Zwönitz will die Windräder rechts der S 258 verbannen.
Zwönitz ringt mit der Windkraft. Der Stadtrat will mit einem Bebauungsplan Einfluss nehmen und akzeptiert einen Kompromiss. Der Blick zum Fichtelberg soll frei bleiben. Doch wie viele Windräder könnten tatsächlich am Autobahnzubringer stehen?
Thomas Mehlhorn
23.06.2025
3 min.
Streit um Windräder im Erzgebirge: Stadtrat entscheidet über Bau von Windpark am Autobahnzubringer
Werden in Zwönitz bald Windräder aufgestellt? Die Stadt verfolgt einen Kompromiss.
Drei statt neun Windräder – doch vielen Bürgern geht auch das zu weit. Der Stadtrat muss nun entscheiden, wie viel Windkraft Zwönitz verträgt. Am Dienstag fällt die richtungsweisende Entscheidung.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel