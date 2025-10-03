Windräder bei Zwönitz: So viele Anlagen sind jetzt geplant

Stollberg
Der Zwönitzer Stadtrat hat mit dem möglichen Betreiber eines Windparks einen Vertrag geschlossen. Darin geht es nicht nur um die Übernahme der Kosten für den Bebauungsplan.
Die Stadt Zwönitz hat in ihren Bemühungen, auf die Planung künftiger Windkraftanlagen Einfluss zu nehmen, eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat stimmte diese Woche mehrheitlich dem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan „Niederer Halsbach“ mit dem möglichen Betreiber zu.
