  • „Wir freuen uns auf diesen Tag“ – Partner für Sächsischen Familientag 2026 im Erzgebirge gesucht

Der Familientag – hier 2018 in Schneeberg – fand jährlich statt. Nun greift eine Neuausrichtung. Bild: K. Lippmann-Wagner
Der Familientag – hier 2018 in Schneeberg – fand jährlich statt. Nun greift eine Neuausrichtung. Bild: K. Lippmann-Wagner
Stollberg
„Wir freuen uns auf diesen Tag“ – Partner für Sächsischen Familientag 2026 im Erzgebirge gesucht
Von Michael Urbach
Die Großveranstaltung für die ganze Familie findet im August in Stollberg statt – nicht zum ersten Mal. Gesucht werden noch Vereine und Verbände aus der Region, die sich einbringen wollen.

Stollberg richtet im nächsten Sommer den Sächsischen Familientag aus. Eine Großveranstaltung des Landessozialministeriums mit kostenlosem Angebot, zu der Tausende Besucher erwartet werden. Für die nunmehr 26. Auflage suchen die Organisatoren noch weitere Partner aus der Region.
