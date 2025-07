Zeitreise mitten im Erzgebirge: Ritterlager in Thalheim holt das Mittelalter zurück

Auf dem Waldcamping-Gelände bei Thalheim ist am Samstag die Uhr gleich um mehrere Jahrhunderte zurückgedreht worden.

Auf dem Thalheimer Waldcamping-Gelände hat es am Samstag ein offenes Ritterlager gegeben. Erstmalig organisiert haben es federführend Susanne und Nico Riedel von der Mittelaltergruppe „Borsindorf Söldner Mammon“ aus Borstendorf. Das Lager war nicht ganz so groß, wie das in der Vergangenheit, aber Markt-Stände, ein Bogenturnier und einen...