Zensus-Ärger im Erzgebirge: Gemeinden sorgen sich um kommunale Gelder wegen Bevölkerungsschwund

Demnächst erfahren die Gemeinden im Erzgebirge, wie viel Geld für kommunale Zwecke sie nach dem Finanzausgleichsgesetz vom Freistaat erhalten. Bürgermeister und Kämmerer fürchten, dass es weniger werden könnte. Das hat mit dem jüngsten Zensus zu tun.

„Bei Mindereinnahmen muss man sehen, wo Einsparungen möglich sind“, sagt die Lugauer Kämmerin Claudia Löffler. Sie ist unsicher, wie hoch bestimmte Geldzuweisungen des Freistaates, die Schlüsselzuweisungen, in diesem Jahr für ihre Gemeinde ausfallen werden. Wurden doch in Lugau - wie vielerorts im Erzgebirge - in der jüngsten...