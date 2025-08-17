Zeugen vergangener Tage: Schlepper, Traktoren und historische Nutzfahrzeuge in Niederwürschnitz

Stollberg
Die Tradition rund um den Lanz Bulldog als wichtiges historisches Landmaschinen-Exponat lebt. In Niederwürschnitz waren am Wochenende solche Maschinen zu sehen.
Das Gelände der Alten Ziegelei in Niederwürschnitz hat am Samstag die Kulisse geboten für das Bulldog-, Schlepper- & Nutzfahrzeugtreffen der Oldtimer & Schlepperfreunde aus dem Erzgebirge. Mit einem Lanz Bulldog Baujahr 1939 war Peter Scheller aus Mülsen zum Treffen gefahren. Das gute Stück ist in seiner Familie von Generation zu Generation...
