Zulieferindustrie im Erzgebirge trifft sich auf Messe in Stollberg

Im Bürgergarten in Stollberg findet in Kürze die 19. Kooperationsbörse Zulieferindustrie Erzgebirge statt. Was geplant ist.

Die 19. Kooperationsbörse Zulieferindustrie Erzgebirge findet am 29. Oktober im Bürgergarten in Stollberg statt: Von 10 bis 15 Uhr treffen sich 50 Aussteller, die die gesamte Zulieferkette abdecken – vom Sondermaschinenbauer über Galvaniseure sowie Zerspanungsbetriebe bis hin zu Verpackungsproduzenten, heißt es in der Ankündigung.