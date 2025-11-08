Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Stollberg
  • Zusammenstoß beim Überholen: Zwei Verletzte bei Unfall im Erzgebirge – 60.000 Euro Schaden

Einen Unfall hat es am Freitagmittag in Jahnsdorf gegeben.
Einen Unfall hat es am Freitagmittag in Jahnsdorf gegeben. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Stollberg
Zusammenstoß beim Überholen: Zwei Verletzte bei Unfall im Erzgebirge – 60.000 Euro Schaden
Von Heike Mann
Zu einem Unfall ist es am Freitagmittag auf der Straße zwischen Jahnsdorf und Pfaffenhain gekommen.

Zu einem Zusammenstoß ist es am Freitag gegen 12.15 Uhr in Jahnsdorf gekommen. Dort überholte eine 56-jährige VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 258 etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Pfaffenhain einen vor ihr fahrenden Pkw. Während des Überholvorgangs kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Pkw Audi (Fahrerin: 66).
Mehr Artikel