Zwönitz entdeckt die Mobilität der Zukunft: Wanderausstellung im Buntspeicher

Die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen“ zeigt neue Technologien und Lösungen für klimafreundliche Fortbewegung.

Zum Jahresstart ist die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen“ der Sächsischen Energieagentur SAENA GmbH im Buntspeicher Zwönitz zu Gast. Bis zum 12. Februar können Besucher in der Galerie im Untergeschoss des Buntspeichers Einblicke in die Themen Elektromobilität, intelligente Verkehrssysteme und Mobilität der Zukunft