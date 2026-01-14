MENÜ
Im Buntspeicher ist die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen" zu sehen. Bild: Thomas Mehlhorn
Im Buntspeicher ist die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen“ zu sehen. Bild: Thomas Mehlhorn
Im Buntspeicher ist die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen“ zu sehen.
Im Buntspeicher ist die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen“ zu sehen. Bild: Thomas Mehlhorn
Stollberg
Zwönitz entdeckt die Mobilität der Zukunft: Wanderausstellung im Buntspeicher
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen“ zeigt neue Technologien und Lösungen für klimafreundliche Fortbewegung.

Zum Jahresstart ist die Wanderausstellung „Effiziente Mobilität Sachsen“ der Sächsischen Energieagentur SAENA GmbH im Buntspeicher Zwönitz zu Gast. Bis zum 12. Februar können Besucher in der Galerie im Untergeschoss des Buntspeichers Einblicke in die Themen Elektromobilität, intelligente Verkehrssysteme und Mobilität der Zukunft
