Regionale Nachrichten und News
Wegen einer Havarie an der Stromleitung ist die Niederzwönitzer Straße voll gesperrt.
Bild: André März
Wegen einer Havarie an der Stromleitung ist die Niederzwönitzer Straße voll gesperrt.
Bild: André März
Stollberg
Zwönitz: Straßensperrung nach Stromleitungsschaden dauert an
Von André März
Während für Pkw-Fahrer die Umleitungsstrecke relativ kurz ist, müssen Lkw-Fahrer einen längeren Fahrtweg in Kauf nehmen. Das Landratsamt hat nun das voraussichtliche Ende der Sperrung bekannt gegeben.

Eine Vollsperrung sorgt seit Wochenbeginn in Zwönitz für Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist die Niederzwönitzer Straße in Höhe Haus-Nummer 39. Wegen einer Havarie im Stromleitungsnetz und dadurch notwendig gewordener Bauarbeiten ist die Straße seit Montag für den Verkehr voll gesperrt. Wie das Landratsamt Erzgebirgskreis jetzt mitgeteilt...
