Zwönitzer Gymnasiastin wird Highfield-Festival lange in Erinnerung behalten – nicht nur der Musik wegen

AUF DEM WEG ZUM ABITUR: „Freie Presse“ begleitet mehrere Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse. Wie erleben sie ihre Schulzeit, was bewegt sie? Heute: Stella Dorst vom Zwönitzer Gymnasium.

Das Foto, das Stella Dorst für diesen Beitrag herausgesucht hat, zeigt sie und ihre Freundin Charlotte auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig. Das liegt zwar schon einige Zeit zurück, aber die 17-Jährige wird es so schnell nicht vergessen. Denn das Selfie entstand nur wenige Stunden bevor das Riesenrad brannte und es mehr...