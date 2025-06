675 Jahre Börnichen: Wie das „Kistenmacherdorf“ sein Jubiläum feiert

Knapp vier Jahre haben die Vorbereitung für das große Ereignis gedauert. Es erstaunt, was das kleine Dorf im Erzgebirge neben seinem bekannten Oktoberfest so alles auf die Beine stellt.

Schlossermeister Gunter Rohlf aus Marienberg ist von einer Schar an Schaulustigen umringt. Er schmiedet an einem Kerzenleuchter und tritt dabei kräftig das Schwungrad fürs Gebläse. Der Alleinunterhalter und Kleingewerbler ist nur einer von 19 Ausstellern auf dem Handwerkermarkt. Mit dabei sind auch Birgid Barth am Spinnrad und Kati Kunze. Sie...