70 Jahre „Rund um Zschopau“: Wie die IFA-ES 250 Motorradgeschichte schrieb

Vor genau 70 Jahren startete in Zschopau die erste Geländefahrt „Rund um Zschopau“. Ein Prototyp aus dem Motorradwerk sorgte damals für Aufsehen. Zeitzeugen wie Woldemar Lange erinnern sich an waghalsige Fahrten und eine Maschine, die die Szene begeisterte.

Am Donnerstag öffnet um 8 Uhr das Fahrerlager im Zschopauer Multizentrum für das Enduro-GP-Finale, das gleichzeitig das 70-jährige Jubiläum von „Rund um Zschopau" markiert. Eine Traditionsveranstaltung, die 1955 als bescheidene Leistungsprüfungsfahrt begann und heute als eines der legendärsten Geländesport-Events gilt.