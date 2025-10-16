Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Harald Linke (Nummer 52) war 1955 bei „Rund um Zschopau“ auf der neuen IFA-ES 250 unterwegs.
Harald Linke (Nummer 52) war 1955 bei „Rund um Zschopau“ auf der neuen IFA-ES 250 unterwegs. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Harald Linke (Nummer 52) war 1955 bei „Rund um Zschopau“ auf der neuen IFA-ES 250 unterwegs.
Harald Linke (Nummer 52) war 1955 bei „Rund um Zschopau“ auf der neuen IFA-ES 250 unterwegs. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Zschopau
70 Jahre „Rund um Zschopau“: Wie die IFA-ES 250 Motorradgeschichte schrieb
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor genau 70 Jahren startete in Zschopau die erste Geländefahrt „Rund um Zschopau“. Ein Prototyp aus dem Motorradwerk sorgte damals für Aufsehen. Zeitzeugen wie Woldemar Lange erinnern sich an waghalsige Fahrten und eine Maschine, die die Szene begeisterte.

Am Donnerstag öffnet um 8 Uhr das Fahrerlager im Zschopauer Multizentrum für das Enduro-GP-Finale, das gleichzeitig das 70-jährige Jubiläum von „Rund um Zschopau“ markiert. Eine Traditionsveranstaltung, die 1955 als bescheidene Leistungsprüfungsfahrt begann und heute als eines der legendärsten Geländesport-Events gilt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
15:35 Uhr
4 min.
Enduro-WM-Finale: Das sind die ersten Bilder von „Rund um Zschopau“
 17 Bilder
Nach 40 Jahren haben sich Enduro-Legende Harald Strum und Derrick Edmondson (l.) aus Großbritannien am Freitag im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau wiedergetroffen. Im Hintergrund ein Foto vom finalen Motocross-Kurs zu den Six Days 1985 in Spanien, bei dem sich die einstigen Rivalen gegenüberstanden.
Die Motorradstadt im Erzgebirge wird zur Bühne der Enduro-Weltmeisterschaft. Noch bevor die Geländefahrer an den Start gehen, zeigt unsere Galerie die Highlights zum Auftakt von „Rund um Zschopau“.
Mike Baldauf
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14.10.2025
3 min.
Bürgersaal wird zum Herz der Enduro-WM in Zschopau
Bei MSC-Chef Michael Keil steht vor dem Enduro-WM-Finale in Zschopau das Telefon nicht mehr still.
Beim Finale der Enduro-WM in Zschopau laufen in dieser Woche alle Fäden im neuen Zschopauer Kulturhaus zusammen – von der Rennleitung bis zur Pressearbeit. Welche Bedingungen Organisations-, Technikteams und Fahrer erwarten.
Mike Baldauf
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
Mehr Artikel