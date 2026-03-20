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Jörg Hübler, Frank Schubert, Michael Schmidt und Klaus Wieland (von links) sind stolz auf ihr Meisterwerk, das im Schloss Wildeck zu sehen ist.
Jörg Hübler, Frank Schubert, Michael Schmidt und Klaus Wieland (von links) sind stolz auf ihr Meisterwerk, das im Schloss Wildeck zu sehen ist. Foto: Thomas Fritzsch
Klaus Wieland fertigte die Plastikteile der Prototypen.
Klaus Wieland fertigte die Plastikteile der Prototypen. Repro: Thomas Fritzsch
Jörg Hübler stand 2001 bei „Rund um Zschopau“ mit seiner MZ GS 400 ganz oben auf dem Podest.
Jörg Hübler stand 2001 bei „Rund um Zschopau“ mit seiner MZ GS 400 ganz oben auf dem Podest. Foto: Thomas Fritzsch
Jörg Hübler, Frank Schubert, Michael Schmidt und Klaus Wieland (von links) sind stolz auf ihr Meisterwerk, das im Schloss Wildeck zu sehen ist.
Jörg Hübler, Frank Schubert, Michael Schmidt und Klaus Wieland (von links) sind stolz auf ihr Meisterwerk, das im Schloss Wildeck zu sehen ist. Foto: Thomas Fritzsch
Klaus Wieland fertigte die Plastikteile der Prototypen.
Klaus Wieland fertigte die Plastikteile der Prototypen. Repro: Thomas Fritzsch
Jörg Hübler stand 2001 bei „Rund um Zschopau“ mit seiner MZ GS 400 ganz oben auf dem Podest.
Jörg Hübler stand 2001 bei „Rund um Zschopau“ mit seiner MZ GS 400 ganz oben auf dem Podest. Foto: Thomas Fritzsch
Zschopau
Wie eine Hard-Enduro-MZ vor 25 Jahren das Licht der Welt erblickte
Von Thomas Fritzsch
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In Eigenregie haben es vier MZ-Enthusiasten 2001 geschafft, binnen kurzer Zeit zwei Prototypen einer wettkampftauglichen Maschine herzustellen. Die ging zwar nie in Serie, zeigte aber durchaus ihr Können.

Was Ingenieursgeist, Engagement, Sachverstand, handwerkliches Geschick und eine Menge Freizeiteinsatz vermögen, hat ein Quartett aus damaligen Mitarbeitern der MZ Engineering GmbH in Hohndorf vor 25 Jahren unter Beweis gestellt. In nur fünf Monaten stellten Prof. Dr. Jörg Hübler, Michael Schmidt, Frank Schubert und Klaus Wieland in...
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