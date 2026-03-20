Wie eine Hard-Enduro-MZ vor 25 Jahren das Licht der Welt erblickte

Zschopau
In Eigenregie haben es vier MZ-Enthusiasten 2001 geschafft, binnen kurzer Zeit zwei Prototypen einer wettkampftauglichen Maschine herzustellen. Die ging zwar nie in Serie, zeigte aber durchaus ihr Können.
Was Ingenieursgeist, Engagement, Sachverstand, handwerkliches Geschick und eine Menge Freizeiteinsatz vermögen, hat ein Quartett aus damaligen Mitarbeitern der MZ Engineering GmbH in Hohndorf vor 25 Jahren unter Beweis gestellt. In nur fünf Monaten stellten Prof. Dr. Jörg Hübler, Michael Schmidt, Frank Schubert und Klaus Wieland in...
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