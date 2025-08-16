80.000-Euro-Laufband als Quantensprung: Was ein neues Multi-Therapie-Zentrum im Erzgebirge zu bieten hat

In der Knappschaftsklinik Warmbad hebt der Walker View die Patientenversorgung auf ein neues Niveau. Sensoren erfassen 100 Parameter des Gangbilds. Was der neue Reha-Bereich noch zu bieten hat.

In der Knappschaftsklinik Warmbad steht ein kleines technisches Wunderwerk, das die Patientenversorgung auf ein bislang unerreichtes Niveau heben soll. Manche sprechen gar von einem Quantensprung in Diagnostik und Therapie. Sein Name: Walker View. Auf den ersten Blick wirkt er unscheinbar – wie ein Laufband, wenn auch ein ausgesprochen edles...