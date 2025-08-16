Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • 80.000-Euro-Laufband als Quantensprung: Was ein neues Multi-Therapie-Zentrum im Erzgebirge zu bieten hat

Oberarzt Thorsten Friedrich (rechts) erklärt die Möglichkeiten des Walker View – Herzstück des neuen Multi-Therapie-Zentrums in Warmbad.
Oberarzt Thorsten Friedrich (rechts) erklärt die Möglichkeiten des Walker View – Herzstück des neuen Multi-Therapie-Zentrums in Warmbad. Bild: Andreas Bauer
Oberarzt Thorsten Friedrich (rechts) erklärt die Möglichkeiten des Walker View – Herzstück des neuen Multi-Therapie-Zentrums in Warmbad.
Oberarzt Thorsten Friedrich (rechts) erklärt die Möglichkeiten des Walker View – Herzstück des neuen Multi-Therapie-Zentrums in Warmbad. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
80.000-Euro-Laufband als Quantensprung: Was ein neues Multi-Therapie-Zentrum im Erzgebirge zu bieten hat
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Knappschaftsklinik Warmbad hebt der Walker View die Patientenversorgung auf ein neues Niveau. Sensoren erfassen 100 Parameter des Gangbilds. Was der neue Reha-Bereich noch zu bieten hat.

In der Knappschaftsklinik Warmbad steht ein kleines technisches Wunderwerk, das die Patientenversorgung auf ein bislang unerreichtes Niveau heben soll. Manche sprechen gar von einem Quantensprung in Diagnostik und Therapie. Sein Name: Walker View. Auf den ersten Blick wirkt er unscheinbar – wie ein Laufband, wenn auch ein ausgesprochen edles...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.03.2025
5 min.
Erzgebirgsklinikum: Fortschrittliche Schilddrüsentherapie ohne große Operationen
Dr. Thomas Bartzsch (r.) und Dr. Thomas Bräuer diskutieren Einsatzmöglichkeiten des neuen Systems zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen.
Dr. Bartzsch setzt in Zschopau neue Standards in der Schilddrüsenchirurgie. Nach dem Wechsel aus Chemnitz treibt er die Einführung der Radiofrequenzablation voran. Welche Leistungsträger das Haus Zschopau noch gewinnen konnte.
Mike Baldauf
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
14.06.2025
4 min.
Kurzkuren für Berufstätige im Erzgebirge boomen: Was hinter dem Reha-Erfolg steckt
In jeder Übungseinheit absolviert Sportlehrerin Katharina Findeisen (Mitte) mit den Kursteilnehmern in der Knappschaftsklinik Warmbad einen Kraftkreis.
Gesundheit stabilisieren, bevor ein Krankenschein nötig wird: Die Rehakliniken in Warmbad und Wiesenbad beteiligen sich am „RV Fit“-Programm der Rentenversicherung und sind für ein Jahr ausgebucht. Darum ist es für Arbeitnehmer so attraktiv.
Mike Baldauf
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
Mehr Artikel