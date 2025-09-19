Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Begann schon während ihrer Abiturzeit am Zschopauer Gymnasium mit dem Bergsteigen: Matilda Hunger.
Begann schon während ihrer Abiturzeit am Zschopauer Gymnasium mit dem Bergsteigen: Matilda Hunger. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Abiturientin aus dem Erzgebirge bezwingt den Mont Blanc
Redakteur
Von Lea-Marie Reinke
Mit 17 Jahren stand Matilda Hunger aus Börnichen auf dem Gipfel des Mont Blanc – ohne Seilbahn, nur mit Muskelkraft und Willensstärke. Wie die Abiturientin ihr Versprechen einlöste und Europas höchsten Berg bezwang.

Mit 17 Jahren auf dem Dach Europas – und das ganz ohne Seilbahn. Matilda Hunger aus Börnichen hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und den Mont Blanc bestiegen. Am 4. Juli stand die Abiturientin, die wenige Tage zuvor ihr Abitur im Gymnasium in Zschopau mit der Bestnote 1,1 abgelegt hatte, auf 4806 Metern Höhe – stolz, erschöpft und...
