„War das damals alles richtig?“: Was den Chemnitzer Bergsteiger Jörg Stingl beim tragischen Tod am Großglockner umtreibt

In Österreich soll ein Bergsteiger die Schuld am Tod seiner Freundin tragen. Beide wollten den höchsten Berg des Landes bezwingen. Doch kurz vor dem Gipfel ließ er sie allein zurück.

Jörg Stingl weiß, wie es sich anfühlt, einen Freund am Berg zu verlieren. Es war 2004 beim Abstieg vom Gipfel des Nanga Parbat. Sein Kamerad Günter Jung kam ins Stolpern und Rutschen. Seine Spuren führten in Richtung eines Abgrunds. Irgendwann verloren sie sich in einem Gewirr aus Gletscherspalten. Jung wurde nie gefunden.