  „War das damals alles richtig?": Was den Chemnitzer Bergsteiger Jörg Stingl beim tragischen Tod am Großglockner umtreibt

Der Stüdl-Grat fällt steil nach Süden vom Großglockner ab. Am 18. Januar 2025 nahmen ein Mann und seine Freundin den Grat in Angriff. Die Frau erfror später in der Nacht.
Der Stüdl-Grat fällt steil nach Süden vom Großglockner ab. Am 18. Januar 2025 nahmen ein Mann und seine Freundin den Grat in Angriff. Die Frau erfror später in der Nacht. Bild: Screenshot: foto-webcam.eu/ FP
Sehnsuchtsberg mit Tücken: Von Kals in Osttirol ragt der Großglockner, der höchste Berg Österreichs, majestätisch in den Himmel.
Sehnsuchtsberg mit Tücken: Von Kals in Osttirol ragt der Großglockner, der höchste Berg Österreichs, majestätisch in den Himmel. Bild: Joachim Hauck/dpa
Wegen grob fahrlässiger Tötung an seiner damaligen Freundin wurde ein Bergsteiger nun in Innsbruck schuldig gesprochen. Der Mann soll bei der Planung der gemeinsamen Tour schwere Fehler begangen haben.
Wegen grob fahrlässiger Tötung an seiner damaligen Freundin wurde ein Bergsteiger nun in Innsbruck schuldig gesprochen. Der Mann soll bei der Planung der gemeinsamen Tour schwere Fehler begangen haben. Bild: Expa/Erich Spiess/APA/dpa
Auf dem Portal mapy.cz lässt sich die Route auf dem Grat bis zum Gipfel dreidimensional nachvollziehen.
Auf dem Portal mapy.cz lässt sich die Route auf dem Grat bis zum Gipfel dreidimensional nachvollziehen. Bild: Mapy.cz/Screenshot: FP/F. Hommel
„Man kann dafür niemanden juristisch verantwortlich machen“: Der Chemnitzer Bergsteiger Jörg Stingl.
„Man kann dafür niemanden juristisch verantwortlich machen“: Der Chemnitzer Bergsteiger Jörg Stingl. Bild: Jörg Stingl/Archiv
Sachsen
„War das damals alles richtig?“: Was den Chemnitzer Bergsteiger Jörg Stingl beim tragischen Tod am Großglockner umtreibt
Redakteur
Von Frank Hommel
In Österreich soll ein Bergsteiger die Schuld am Tod seiner Freundin tragen. Beide wollten den höchsten Berg des Landes bezwingen. Doch kurz vor dem Gipfel ließ er sie allein zurück.

Jörg Stingl weiß, wie es sich anfühlt, einen Freund am Berg zu verlieren. Es war 2004 beim Abstieg vom Gipfel des Nanga Parbat. Sein Kamerad Günter Jung kam ins Stolpern und Rutschen. Seine Spuren führten in Richtung eines Abgrunds. Irgendwann verloren sie sich in einem Gewirr aus Gletscherspalten. Jung wurde nie gefunden.
